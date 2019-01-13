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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"Brexit'i gerçekleştirememek demokrasiye güveni feci şekilde zedeler"
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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
13.01.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

"Brexit'i gerçekleştirememek demokrasiye güveni feci şekilde zedeler"

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"Brexit'i gerçekleştirememek demokrasiye güveni feci şekilde zedeler"

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılamamasının demokrasiye güveni feci ve affedilemez bir şekilde zedeleyeceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de bugün yayınlanan Sunday Express gazetesine yazan May, bu nedenle parlamentoda Salı günü düzenlenecek oylamada milletvekillerinin Brexit planını desteklemesini istedi.

Bu oylamanın milletvekillerinin hayatları boyunca yapacağı en önemli oylama olacağını belirten May, aksi takdirde geriye kalan iki seçeneğin anlaşmasız Brexit veya Brexit'in iptali olacağını söyledi.

May okurlara şöyle seslendi:

"Sizler referandumda sandıklara gittiğinizde, bunu sesinizin duyulması için yaptınız.

"Bazılarınız on yıllardır ilk defa siyasi bir sürece güvendiniz. Sizi yüz üstü bırakamayız, bırakmamalıyız.

"Böyle bir şey yapmak demokrasimize güveni feci ve affedilemez bir şekilde zedeler.

"Parlamentoya mesajım basit: Oynamayı bırakın ve ülkemiz için doğru şeyi yapın."

Ancak Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının Salı günkü oylamada reddedilmesi bekleniyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den 100'den fazla vekilin yanı sıra May hükümetini dışardan destekleyen Demokratik Birlik Partisi'nden de 10'dan fazla vekilin May'in planlarına karşı çıkacağı tahmin ediliyor.

Bazı bakanlara göre bu durum bir "Brexit felci" yaratacak.

Sunday Times gazetesi de parlamentoda farklı partilerden bir araya gelen milletvekillerinin May'in Brexit planı kabul edilmediğinde Brexit sürecinde milletvekillerinin kararlarını hükümetin kararlarının üzerinde tutacak bir değişiklik yapmak istediğini yazdı.

BBC Politika Muhabiri Chris Mason'a göre böyle bir değişiklik milletvekillerine, hükümeti AB'ye Brexit'in ertelenmesi için başvuru yapmaya zorlamak gibi güçler verebilir.

ESKİ BAŞBAKAN SİR JOHN: TEK MANTIKLI SEÇENEK BREXİT'TEN VAZGEÇMEK

Sunday Times'a yazan Eski İngiltere Başbakanı Sir John Major, İngiltere'nin AB'den ayrılmaktan vazgeçmesinin "tek mantıklı seçenek" olduğunu fakat bunun da siyasi olarak rahatsızlık yaratacak sonuçları olacağını vurguladı.

1990 ile 97 arasında İngiltere'yi yöneten Sir John, ikinci bir Brexit referandumu yapılması için çağrıda bulundu:

"Brexit'in ulusal saadetimize maliyeti ağır ve uzun vadeli olacak. Faydaları ise sıfıra yakın. Zengin yoksul fark etmeden her hane uzun yıllar bunun olumsuz etkilerini hissedecek. Uçurumdan atlamak hiçbir zaman mutlu sonla bitmez."

Observer gazetesine yazan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise Theresa May'in teklifinin Salı günü reddedilmesi durumunda istifa ve erken seçim çağrısı yaptı.

Salı günkü oylamada İşçi Partisi de May'in planına karşı oy kullanacak. Fakat parti lideri Jeremy Corbyn partisi içinden yükselen "ikinci bir Brexit referandumu" talebini kabul etmiyor. Corbyn, May'in planı reddedilirse önceliğinin erken seçim olduğunu söylüyor.

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