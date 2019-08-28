Brexit trafiği hızlandı
AB ile müzakereler sürerken İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi anlaşmasız bir Brexit’i önlemeye çalışıyor.
İNGİLTERE’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) için ayrılan sürenin dolmasına 66 gün kala Başbakan Boris Johnson bu konuda atacağı nihai adımları netleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda AB ülkeleri ve Brüksel ile temaslar yoğunlaşırken muhalefetteki İşçi Partisi de 31 Ekim’de anlaşmasız bir Brexit yaşanmaması için çaba harcıyor.
JUNCKER-JOHNSON GÖRÜŞMESİ
Fransa’daki G-7 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Brexit konusunda temaslarda bulunan Johnson, dün AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile telefonda görüştü. Johnson, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını önleme amaçlı tedbir maddesinin (backstop) mevcut anlaşmadan çıkarılması gerektiği görüşünde. AB ise Londra’dan gelecek her yeni teklifin Çekilme Anlaşması’yla uyumlu olması gerektiği ve belgenin yeniden müzakereye açılmasının mümkün olmadığı yönündeki tavrını koruyor. Johnson, Juncker’le görüşmeden önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüştü. Rutte, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, AB’nin, Ortak Pazar’ın bütünlüğüne saygı gösteren ve İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınıra neden olmayacak her somut öneriye açık olduğunu belirtti. Johnson’ın Brexit danışmanı David Frost’un da bugün AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ve ekibiyle görüşmesi öngörülüyor.
MUHALEFET HAREKETLİ
BREXIT konusunda İngiliz iç siyaseti de hareketli. Anlaşmasız ayrılığı engellemek için gereken her şeyi yapacağını belirten İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, diğer partilerin önde gelen üyeleriyle bir araya geldi. Corbyn, görüşmeleri öncesinde The Independent gazetesine yazdığı makalede, anlaşmasız Brexit için, “Bizi ABD Başkanı Donald Trump’ın ve büyük ABD şirketlerinin insafına bırakacak” ifadelerini kullandı. İşçi Partisi anlaşmasız Brexit’i engellemeye çalışırken Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ise anlaşma sağlanmaması için uğraşıyor.
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