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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
20.12.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Brexit sonrası İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

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Brexit sonrası İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık tartışmaları sonrası ülkedeki turistlerin gelecek yaz dönemi için Türkiye, Küba ve ABD'yi tercih ettiğini yazdı.

Times, İngiltere'nin en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook'a dayandırdığı haberde İspanya ve Kanarya Adaları gibi Avrupa'daki en gözde tatil noktalarına seyahat rezervasyonlarında düşüş gözlemlendiğini aktardı.

Habere göre, Türkiye ve Afrika'ya seyahat rezervasyonları neredeyse iki kat arttı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avam Kamarası'nda yapılacak Brexit oylamasını ertelemesi ve Euro'nun ülkenin para birimi Sterlin karşısında güç kazanması buna gerekçe gösterildi.

Times'ın haberine göre Türkiye ve Afrika'nın yanında, ABD, Küba ve Meksika uçuşlarına talepte de artış görüldü.

İspanya gibi İngiltere'nin başlıca Avrupa turizm merkezlerine rezervasyonlarda azalma başladığı kaydedildi.

May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşması, 11 Aralık Salı günü Avam Kamarası'nda oylanacaktı ancak oylama Noel sonrasından 21 Ocak'a kadar belirsiz bir tarihe erteledi.

Gazete geçtiğimiz günlerde hükümetin İngiltere halkına "29 Mart'tan sonrasına tatil planı yapılmaması" uyarısında bulunacağını öne sürmüş ancak Başbakanlık ofisi haberdeki bu iddiayı daha sonra yalanlamıştı.

Brexit sonrası İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

AVRUPA KOMİSYONU İNGİLTERE İLE İLGİLİ ÖNLEMLER ALIYOR

Öte yandan Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yayımladığı bir belge ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumuna karşı aldığı önlemleri açıkladı.

Thomas Cook, Nisan ayında yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik paket tur rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 84 arttığını duyurmuştu.

Thomas Cook'un Tatil Raporu'na göre, İngiliz turistlerin Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonları o dönemde de İspanya ve Kanarya Adaları'nın üzerine çıkmıştı.

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