Brexit karşıtları, AB’de kalmak için parti kurdu

THE Renew adlı Brexit karşıtı partiyi kuranlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen yıl yürüttüğü ve kendisini cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan En Marche! temalı kampanyasından esinlendi. The Renew yetkilileri, Brexit’i tekrar tartışmaya açmayı amaçladıklarını belirtti ve Birleşik Krallık’taki ana akım partilerin, kendilerini elitler tarafından terk edilmiş hisseden seçmenlerle teması yitirmekle suçladı.

Birleşik Krallık’ta az bir farkla AB’den ayrılma kararı çıkan 2016 referandumunun ardından AB üyesi olarak kalmak isteyenler Brexit’i durdurmak için yasal ve siyasi yol arayışında.

The Renew strateji direktörü James Torrance, “Milletvekillerinin ulusal çıkarlarımızı göz önüne alması için baskı yapacağız ve AB ile nihai bir anlaşma için yapılacak oylamada birlikte kalmaya yönelik kampanya yürüteceğiz” dedi.