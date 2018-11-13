Brexit: 'İngiltere ve AB anlaştı', İngiliz hükümeti ve AB büyükelçileri yarın toplanıyor
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
BBC'ye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü kabineyi özel bir toplantıya çağırdı.
Toplantıda anlaşma metni bakanların onayına sunulacak.
The Sun gazetesi ise Başbakan May'in Salı akşamı tüm bakanları tek tek görüşmeye çağırdığını bildirdi.
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