Brexit için son dakika anlaşması
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) için belirlenen tarih olan 31 Ekim’e iki hafta kala Brüksel ile Londra taslak bir metin üzerinde anlaşmaya vardı.
BREXIT’e sayılı günler kala İngiltere ve Avrupa Birliği arasında sürpriz bir anlaşma adımı atıldı. Son günlerde yoğunlaştırılan teknik müzakerelerin ardından hem AB’nin kabul edebileceği hem de İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı tatmin eden bir metin oluşturuldu. AB liderlerini bir araya getiren zirveye saatler kala varılan anlaşmada, Londra açısından sorun yaratan ve İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmaması için konulan tedbir maddesi (backstop) devreden çıkarıldı. “Brexit nedeniyle üzgün, anlaşmadan dolayı çok memnun olduğunu” söyleyen AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “İrlanda’da sınır yok ama Tek Pazar hâlâ koruma altında” dedi.
Yeni bir ertelemeye gerek olmadığını belirten Juncker, yeni metnin Brexit’in belirsizlik yarattığı yerde kesinlik sağladığını ifade etti. Johnson da “Makul ve adil bir sonuca vardık. Anlaşma hem İngiltere hem de AB için iyi” diyerek Avam Kamarası’na belgeye onay verme çağrısı yaptı. Anlaşma konusunda fikri en çok merak edilen isimlerden olan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar yeni metne yeşil ışık yaktı. Yeni anlaşma Kuzey İrlanda’nın özellikle mallar bağlamında kısıtlı sayıda AB kuralına bağlı kalmasını ancak İngiliz gümrük alanında yer almayı sürdürmesine dayanıyor.
Londra ile Brüksel arasında anlaşmaya varılmış olması şu aşamada anlaşmalı Brexit’i garanti altına almıyor. Bunun için yarın Avam Kamarası’nın yapacağı oylamadan onay çıkması gerekiyor. Belgenin devreye girebilmesi için İngiliz parlamenterlerin onayının yanı sıra Avrupa Parlamentosu’nun da onayı gerekecek. Avam Kamarası’ndan onay çıkmaması halinde ise anlaşmasız Brexit neredeyse kaçınılmaz hale gelecek.
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