Brexit ertelendi erken seçim yok
AVRUPA Birliği, İngiltere’nin üyelikten ayrılma (Brexit) sürecinde Londra’nın üçüncü erteleme talebini de kabul etti.
Üye ülkeler, Brexit için Avam Kamarası tarafından istenen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da Brüksel’den imzasız bir mektupla talep ettiği 31 Ocak 2020 tarihi konusunda anlaştı. AB’nin İngiltere’ye üç aylık ek süre vermesi özellikle İngiliz siyasetindeki olası sonuçları açısından önem taşıyor. Brüksel bu tarihe yeşil ışık yakarak 31 Ekim’de anlaşmasız bir Brexit’in önünü kesmiş oldu. AB, 31 Ocak tarihinde anlaşmış olsa da mutlaka bu tarihin beklenmesi gerekmeyecek. İngiltere, çekilme anlaşmasını onaylamış olması şartıyla 1 Aralık 2019 ya da 1 Ocak 2020’de AB’den ayrılabilecek.
Ertelemenin Johnson tarafından da resmen kabul edilmesinden sonra İngiliz parlamentosunda erken seçim oylaması yapıldı. İngiliz vekiller Johnson’ın 12 Aralık’ta erken seçime gitme teklifini reddetti. Seçim planına 299 vekil ‘evet’ derken, bu yönde bir karar için 434 oy gerekiyordu.
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