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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Brexit bugün oylanacak

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Brexit bugün oylanacak

İngiltere’de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını bugün oylayacak.

Theresa May başbakanlığındaki hükümetin kasım ayında AB ile vardığı Brexit anlaşması bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında oylanacak.

Yerel saatle 19.00’da yapılması öngörülen oylamada anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor.

Ülkede hiçbir kesimi tatmin etmeyen anlaşmaya, May’in partisinden de 100’den fazla milletvekilinin ret oyu vereceği öngörülüyor.

May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin ret oyu vereceği anlaşmaya, muhalefet partileri de blok halinde karşı oy kullanacak.

BASINDA OYLAMA

İngiliz basını da bugünkü manşetlerinde oylamadaki pozisyonlarını ortaya koydu.

May’e destek veren Daily Mail gazetesi milletvekillerine “Ülkenizi Düşünme Zamanı” manşetini atarken, İşçi Partisine yakın gazete Daily Mirror, “Sevgili Başbakan, anlaşman bugün ölüyor. Ulusal birlik namına artık gözlerini ve kulaklarını açıp B Planı bulur musun?” başlığıyla çıktı.

Brexit’in en tutkulu savunucuları arasında yer alan The Sun gazetesinin ise manşetini Prens Harry’ye ayırarak oylamayı küçük bir haberle okurlarına sunması dikkat çekti.

The Times, Başbakan May’in tarihi bir yenilgiye hazırlandığını yazarken, The Guardian da May’in oylamada ezici bir yenilgi alacağını vurguladı.

Theresa May de parlamentoda yaptığı konuşmada, “Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma. Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün.” demişti.

YOĞUN MUHALEFET OYLAMAYI ERTELETMİŞTİ

İngiliz parlamentosundaki Brexit anlaşması oylaması, anlaşmaya yoğun muhalefet nedeniyle ertelenmişti.

Bunun üzerine May, AB tarafıyla görüşmeler gerçekleştirerek tedbir maddesiyle ilgili kaygıları giderecek hukuki bağlayıcılığı olan bir taahhüt almaya çalışmıştı. Ancak May, Brüksel'deki muhataplarından iyi niyet beyanlarını aşan taviz almayı başaramamıştı.

Anlaşmanın en çok tepki çeken unsurunu oluşturan "tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak.

İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecek. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacak.

Sert Brexit yanlıları anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli olarak kopacağını savunuyor.

Bu kişilere göre İngiltere AB'ye ödeyeceği ayrılık ücreti ile elindeki en önemli müzakere kozunu da yitirmiş olacak.

PARLAMENTO İPLERİ ELİNE ALDI

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın kabulü halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. Anlaşmasının reddi halinde ise İngiltere'de May'in istifasından erken seçime ve yeni referanduma kadar bir dizi seçenek masaya gelebilecek.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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