‘Brexit Boris’ Tusk’u çileden çıkardı
AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesinin üyelikten ayrılması (Brexit) konusunda sunduğu son yazılı öneri kabul görmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın çıkmazdan Brüksel’i sorumlu tutmaya başlamasına çok sert tepki gösterdi.
Tusk, Johnson’ın yaklaşımı için ‘aptalca oyun’ nitelemesi yaptı. Johnson’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi de Brexit’e üç hafta kala anlaşmasız ayrılık riskini arttırdı.
MERKEL’İN TONU DEĞİŞTİ
Sert ve zaman zaman diplomatik sınırları zorlayan çıkışlarıyla tanınan Tusk, Johnson’ı sosyal medya üzerinden eleştirerek, “Söz konusu olan aptalca bir suçlama oyununu kazanmak değil. Söz konusu olan halklarımızın güvenliği ve çıkarları olduğu kadar Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın geleceği. Anlaşma istemiyorsun, uzatma istemiyorsun, geri çekme istemiyorsun, süreci nereye götürmek istiyorsun” ifadelerini kullandı. İlk sızan bilgiler son ana kadar anlaşmalı ayrılık için mücadeleden yana olan Merkel’in, Johnson’la görüşmesinde ton değiştirdiğine işaret ediyor. AB liderleri 17-18 Ekim’de Brüksel’de yapılacak zirvede izlenecek ortak tavrı belirleyecek. Johnson, gerekmesi halinde 31 Ekim’de anlaşmasız ayrılık yaklaşımını koruyor.
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