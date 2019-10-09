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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Brexit Boris’ Tusk’u çileden çıkardı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
‘Brexit Boris’ Tusk’u çileden çıkardı

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesinin üyelikten ayrılması (Brexit) konusunda sunduğu son yazılı öneri kabul görmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın çıkmazdan Brüksel’i sorumlu tutmaya başlamasına çok sert tepki gösterdi.

Tusk, Johnson’ın yaklaşımı için ‘aptalca oyun’ nitelemesi yaptı. Johnson’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi de Brexit’e üç hafta kala anlaşmasız ayrılık riskini arttırdı.

MERKEL’İN TONU DEĞİŞTİ

Sert ve zaman zaman diplomatik sınırları zorlayan çıkışlarıyla tanınan Tusk, Johnson’ı sosyal medya üzerinden eleştirerek, “Söz konusu olan aptalca bir suçlama oyununu kazanmak değil. Söz konusu olan halklarımızın güvenliği ve çıkarları olduğu kadar Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın geleceği. Anlaşma istemiyorsun, uzatma istemiyorsun, geri çekme istemiyorsun, süreci nereye götürmek istiyorsun” ifadelerini kullandı. İlk sızan bilgiler son ana kadar anlaşmalı ayrılık için mücadeleden yana olan Merkel’in, Johnson’la görüşmesinde ton değiştirdiğine işaret ediyor. AB liderleri 17-18 Ekim’de Brüksel’de yapılacak zirvede izlenecek ortak tavrı belirleyecek. Johnson, gerekmesi halinde 31 Ekim’de anlaşmasız ayrılık yaklaşımını koruyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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