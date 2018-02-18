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    Bremerhaven’de TSK’ya destek

    AA
    18.02.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Bremen Eyaleti’nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla ”TSK’ye destek, PKK’ya lanet” mitingi düzenlendi.

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    • Bremerhaven’de TSK’ya destek
    • Bremerhaven’de TSK’ya destek
    • Bremerhaven’de TSK’ya destek
    • Bremerhaven’de TSK’ya destek

    BREMERHAVEN merkezindeki Büyük Kilise Meydanı’nda düzenlenen gösteriye, Bremerhaven ve çevre illerinden yaklaşık bin 500 Türk katıldı. 

    Ellerinde Türk bayrakları ve “PKK-PYD” terör örgütünü kınayan pankartlarla kilise meydanını dolduran göstericiler, “Ne mutlu Türküm diyene”, “Yurtta sulh, cihanda sulh”, “Vatan sana canım feda”, “Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes hepimiz kardeşiz”, “Bir ölür, bin diriliriz”, “Söz konusu vatan ise gerisi teferruat” sloganları attı.
    Mitingi düzenleyen Zafer Işık, Türkiye’nin Suriye sınırındaki terör örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı olduğunu ifade etti.

    HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEMEZ
    Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan bütün oluşumlara karşı savunma hakkı bulunduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:
    “Bunu hiçbir güç engelleyemez. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, bölünemez. Afrin’de olanları masumlara saldırı olarak göstermeye çalışanlar, Türk tarihi hakkında zerre kadar bilgisi olmayan insanlardır. Avrupa, sadece mağdur edebiyatı yapanlar tarafından manipüle edilerek gerçekler perde arkasında bırakılmıştır. Almanya’nın kuzu görünümlü tilkilerin yalanlarına itibar etmemelidir” diye konuştu.
    Bu arada polis, Bremerhaven’de ilk kez siyasi miting dışında bu kadar kalabalık bir etkinlik düzenlendiğini açıkladı.

    Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , miting , Almanya , Bremen , avrupadan haberler , gösteri
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