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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.07.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Breeze 2019 NATO tatbikatı Bulgaristan'da başladı

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Breeze 2019 NATO tatbikatı Bulgaristan'da başladı

Karadeniz sahilindeki Varna Limanı açıklarında süren ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Breeze 2019" NATO tatbikatını, Kanadalı Amiral Kurtz yönetiyor.

NATO 2. Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı Amiral Josee Kurtz, "Ruslar Karadeniz'de temsilini gösterirken, NATO'nun da Karadeniz'deki temsilini göstermesi gayet normal." dedi.

Karadeniz sahilindeki Varna Limanı açıklarında süren ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Breeze 2019" NATO tatbikatını, Kanadalı "Toronto" fırkateyninden NATO 2. Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı (SNMG-2) Amiral Kurtz yönetiyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Amiral Kurtz, müttefik ve ortakların güçlerinin, bu tatbikat sayesinde karşılıklı uyumlarını artırdığını söyledi.

Rusların Karadeniz'de temsilini gösterirken, NATO'nun da Karadeniz'deki temsilini göstermesinin gayet normal olduğunu ifade eden Kurtz, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de ortaklarımızla kendi müşterek alanımızda hareket ediyoruz. Rusya da kendi tatbikatlarını yapıyor. Bizim de burada olmamız zaten bekleniyordu. Ruslar elbette ki bizleri görebiliyor. Taraflar, uluslararası sularında ve yasalara uygun hareket ettikleri sürece sıkıntılı bir durum söz konusu olmaz. Rusya'nın çalışmalarını uluslararası yasalar çerçevesinde sürdüreceğini umut ediyoruz."

Breeze 2019 NATO tatbikatı Bulgaristanda başladı

TURGUTREİS FIRKATEYNİ, EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİLERİ ARASINDA

Kurtz, Türkiye'nin tatbikattaki temsiline değinerek "Türkiye'nin tatbikata katılımı çok etkin." dedi.

Romanya ve Kanada'nın yanı sıra Türkiye'nin de F241 numaralı TCG Turgutreis fırkateyniyle tatbikatta en büyük savaş gemileri grubunda bulunduğunu belirten Kurtz, "Turgutreis uzun zamandır bu gibi tatbikatların içerisinde yer alıyor ve katılımını sürdürecek." ifadesini kullandı.

VARNA AÇIKLARINDA OPERASYONLAR DÜZENLENİYOR

Tatbikata 12 ülkeden 27 savaş gemisi, 5 savaş uçağı ve 5 helikopter katılıyor. Hazırlanan senaryo çerçevesinde 2 bin 250 askeri personelle, Varna açıklarında koalisyon formatında çeşitli operasyonlar düzenleniyor.

Breeze 2019 tatbikatında mayın temizleme, havadan ve sudan saldırılara karşılık verme, gemicilikte güvenlik kontrolü uygulama, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapma, yasa dışı trafikle mücadele ve ticari gemide yangın söndürme gibi çeşitli unsurlardan oluşan çalışmalar gerçekleşiyor.

Pazar günü sona erecek tatbikata Türkiye'den Deniz Yarbay Burak Akgül'ün komutanlığında F241 numaralı TCG Turgutreis fırkateyni ve Deniz Yüzbaşı Gökhan Bektaş'ın komutanlığındaki M262 numaralı TCG Enes mayın avlama gemisi, 211 askeri personelle iştirak ediyor.

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