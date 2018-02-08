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    Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü ABD’li aktör Brad Pitt, Los Angeles’ta seyir halindeyken kendisinin ki de dahil 3 aracın birbirine girdiği küçük çaplı bir trafik kazasına karışınca diğer otomobilin sahipleriyle anlaşıp el sıkıştı. Karşısında Brad Pitt’i gören diğer aracın sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi...

    Başarılı oyuncu Brad Pitt, dünyada milyonlarca hayranı olan bir yıldız. Bir kişiyi Brad Pitt’ten imza alırken görseniz şaşırmazsınız ancak ya Brad Pitt’i birinden imza alırken görseniz?

    Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

    Ünlü kişileri gördüğünüzde ‘imza’ mefhumunun sadece ‘hayranlık’ bazlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.Zira, Los Angeles’ta seyir halindeyken 2 diğer otomobille küçük bir kaza atlatan Brad Pitt, karşı tarafların bilgilerini küçük bir kağıda not etti.

    Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

    O anlar, Brad Pitt’in birinden imza aldığı şeklinde yorumlanınca ortaya sevimli ve merak uyandıran bir manzara çıktı.

    Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

    Oscar ödüllü aktör, pazartesi günü koyu gri Tesla otomobiliyle, toplamda 3 otomobilin etkilendiği talihsiz bir kaza geçirdi.

    Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

    54 yaşındaki oyuncu, her sorumlu vatandaş gibi aracından indi ve diğer araç sahipleriyle konuşarak karşılıklı iletişim bilgilerini alıp verdi.

    Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

    Olay yerinde kazaya kanıt oluşturması açısından fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen başarılı oyuncu, kareleri doğru açıyla çekmeye özen gösterdi.

    Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

    Brad Pitt, karşılarında kendisini görünce bir süre şaşkınlıklarını gizleyemeyen diğer araç sahipleriyle bir süre sohbet etti. Taraflar, el sıkıştıktan sonra anlaşarak ayrıldı.

     

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    Etiketler: brad pitt , los angeles , kaza , trafik kazası , imza , Tesla
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