Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

Başarılı oyuncu Brad Pitt, dünyada milyonlarca hayranı olan bir yıldız. Bir kişiyi Brad Pitt’ten imza alırken görseniz şaşırmazsınız ancak ya Brad Pitt’i birinden imza alırken görseniz?

Ünlü kişileri gördüğünüzde ‘imza’ mefhumunun sadece ‘hayranlık’ bazlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.Zira, Los Angeles’ta seyir halindeyken 2 diğer otomobille küçük bir kaza atlatan Brad Pitt, karşı tarafların bilgilerini küçük bir kağıda not etti.

O anlar, Brad Pitt’in birinden imza aldığı şeklinde yorumlanınca ortaya sevimli ve merak uyandıran bir manzara çıktı.

Oscar ödüllü aktör, pazartesi günü koyu gri Tesla otomobiliyle, toplamda 3 otomobilin etkilendiği talihsiz bir kaza geçirdi.

54 yaşındaki oyuncu, her sorumlu vatandaş gibi aracından indi ve diğer araç sahipleriyle konuşarak karşılıklı iletişim bilgilerini alıp verdi.

Olay yerinde kazaya kanıt oluşturması açısından fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen başarılı oyuncu, kareleri doğru açıyla çekmeye özen gösterdi.

Brad Pitt, karşılarında kendisini görünce bir süre şaşkınlıklarını gizleyemeyen diğer araç sahipleriyle bir süre sohbet etti. Taraflar, el sıkıştıktan sonra anlaşarak ayrıldı.

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