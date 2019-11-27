Böyle iğrençlik görülmedi... 7 yaşındaki oğlu ve 6 yaşındaki kızına tecavüz etti
ABD'de bir anne küçük kızı ve oğluna cinsel istismardan 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki annenin 7 yaşındaki oğluna ve 6 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup istismarı da videoya çektiği bildirildi.
Sapık annenin Ocak 2018 ile mayıs 2018 tarihleri arasında yaklaşık 9 video kaydettiğini bildiren savcı delilleri "düpedüz iğrençlik" olarak nitelendirdi.
Pedofili kadın yakalandıktan sonra yaptığının yanlış olduğunu bildiğini itiraf etti ve yaptıkları için kötü hissettiğini söyledi.
Outgamie County Mahkeme Başkanı Brian Figy de kadını kınadı ve eylemlerinin çocuklarına hesaplanamaz zarar vereceğini söyledi.
Çocuklarının korunması için ismi verilmeyen anne 40 yıl hapis cezası aldı.
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