Böyle bir ailenin çocuğu neden mülteci sevmez?

AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz çok hızlı bir siyasi kariyer yaptı. 31 yaşında başbakan oldu. Avrupa’nın en genç başbakanı. Herkes onun nasıl bu kadar hızlı kariyer yaptığını soruyor. Sebastian Kurz, 2015’te Avrupa’ya mülteci göçü krizinde Avusturya Dışişleri Bakanıydı. Başbakan Merkel’in sınırları mültecilere açmasına karşı tavır aldı. Geçen yıl genel seçimde mülteci göçüne karşı kampanyasıyla sandıktan birinci parti çıktı ve aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon hükümeti kurarak, başbakanlık koltuğuna oturdu.

Sebastian Kurz’un biyografisini kaleme alan Bild Gazetesi muhabiri Paul Ronzheimer, ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Sebastian Kurz’un büyük annesi de savaştan kaçmış. Büyükanne İkinci Dünya Savaşı’nda bugün Sırbistan’daki Novi Sad kentinden Avusturya’ya kaçıyor. O zaman 16 yaşında genç bir kız olan büyükanne, canını kurtarmak için bir hafta boyunca diğer mültecilerle yürüyerek 598 kilometre yol yaparak, Macaristan ve Slovenya üzerinden Avusturya’ya geliyor.



HALA RÜYASINA GİRİYOR

Sadece Macarca bilen büyükanne yolda havadan bombalanma ve ölüm korkusu yaşıyor. Hayatta olan büyükannesi o dönemin hala rüyasına girdiğini anlatıyor. Sebastian Kurz küçükken de savaş, göç ve mültecilik hep ailenin konuştuğu güncel konular arasında ve kendisi daha küçükken anne babası Yugoslavya iç savaşından kaçan mülteci bir aileyi çiftliklerine alıyor.

Mühendis olan 67 yaşındaki Josef Kurz ve 60 yaşındaki annesi Elisabeth Kurz 150 nüfuslu Zogelsdorf köyündeki çiftliklerinde yanlarına aldıkları aileye Almanca öğretiyor.

Çocukken Sebastian isminin kısaltılmış hali olan ‘Basti’ diye çağrılan Sebastian Kurz üç küçük mülteci kızla büyüyor. Sebastian Kurz, çocukken hep “Bu kızların babaları nerede?” diye kendi kendine sorduğunu hatırladığını söylüyor. Babası Josef Kurz, mülteci kızlarla birlikte Basti’yi yüzme havuzuna götürüyor.