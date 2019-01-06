Bowling salonunda silahlı saldırı
ABD’nin California eyaletindeki bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, Torrance kentindeki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bireysel silahlanmanın yoğun olduğu ülkede saldırının iki grup arasındaki bir tartışmanın ardından gerçekleştiği belirtildi. AFP haber ajansına konuşan görgü tanıklarından Wes Hamad, bowling salonunda büyük bir kavgaya şahit olduğunu, dakikalarca süren kavgada bir grubun salonun çıkışını kapatarak büyük bir kaosa neden olduğunu söyledi.
15 EL SİLAH SESİ
13 yaşındaki yeğenini olay yerinden hızlı bir şekilde çıkardığını söyleyen Hamad, bu esnada en az 15 adet silah sesi duyduğunu aktardı. Torrance polisi, olaya ilk anda terör şüphesiyle yaklaşarak halktan olay yerinden uzak durmalarını talep etti. ABD polisi saldırganları yakalamaya yönelik soruşturma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise ailelerine bildirilmediği için henüz açıklanmadı. Sahil kenti Torrance, Los Angeles’ın yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunuyor.
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