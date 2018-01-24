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    ‘Botoks yaptıran’ 12 deve güzellik yarışmasından atıldı

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

    Botoks yaptırdığı tespit edilen develer, Suudi Arabistan’da düzenlenen deve güzellik yarışmasından diskalifiye edildi.

    Hayır, yanlış duymadınız. Bu bir Zaytung haberi de değil... Tam 12 deve, Suudi Arabistan’da her yıl düzenlenen deve güzellik yarışmasından ‘botoks yaptırdıkları’ gerekçesiyle diskalifiye edildi.

    ‘Botoks yaptıran’ 12 deve güzellik yarışmasından atıldı
    Bu yılki yarışma adaylarından 12'sinde botoks tespit edildi...

    Her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali, başkent Riyad yakınlarında gerçekleştiriliyor. Ülkenin sembol hayvanlarından develer için düzenlenen festival, 28 gün sürüyor.

    ‘Botoks yaptıran’ 12 deve güzellik yarışmasından atıldı
    Bu yıl, güzellik yarışmasında birinci olan deve için 57 milyon dolar para ödülü verilecek.

    Festivalin sonunda düzenlenen güzellik yarışmasındaysa, milyon dolarlık ödüller veriliyor. Bu da yarışmada sahteciliği ve hileyi beraberinde getiriyor. Bu yıl kazanan devenin sahibine 57 milyon dolar ödül verilirken, adaylardan tam 12’sinde botoks tespit edildi.

    ‘Botoks yaptıran’ 12 deve güzellik yarışmasından atıldı
    Bu yıl 300 bin civarında erkeğin, Riyad’a 1,5 saat uzaklıktaki festivale katılması bekleniyor.

    Yarışmada, güzellik kategorisi dışında ‘itaat’ ve ‘en iyi fotoğraf’ gibi kategoriler de bulunuyor.

    Etiketler: deve güzellik yarışması
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