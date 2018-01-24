‘Botoks yaptıran’ 12 deve güzellik yarışmasından atıldı

Hayır, yanlış duymadınız. Bu bir Zaytung haberi de değil... Tam 12 deve, Suudi Arabistan’da her yıl düzenlenen deve güzellik yarışmasından ‘botoks yaptırdıkları’ gerekçesiyle diskalifiye edildi.



Bu yılki yarışma adaylarından 12'sinde botoks tespit edildi...

Her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali, başkent Riyad yakınlarında gerçekleştiriliyor. Ülkenin sembol hayvanlarından develer için düzenlenen festival, 28 gün sürüyor.



Bu yıl, güzellik yarışmasında birinci olan deve için 57 milyon dolar para ödülü verilecek.

Festivalin sonunda düzenlenen güzellik yarışmasındaysa, milyon dolarlık ödüller veriliyor. Bu da yarışmada sahteciliği ve hileyi beraberinde getiriyor. Bu yıl kazanan devenin sahibine 57 milyon dolar ödül verilirken, adaylardan tam 12’sinde botoks tespit edildi.



Bu yıl 300 bin civarında erkeğin, Riyad’a 1,5 saat uzaklıktaki festivale katılması bekleniyor.

Yarışmada, güzellik kategorisi dışında ‘itaat’ ve ‘en iyi fotoğraf’ gibi kategoriler de bulunuyor.