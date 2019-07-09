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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.07.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Bosnalı lider Milorad Dodik'ten FETÖ açıklaması

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Bosnalı lider Milorad Dodik'ten FETÖ açıklaması

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, FETÖ bağlantılı kişilerin iadesi hakkındai "Türkiye'nin bu konuda bazı talepleri var. Bu, gündeme yeni gelen bir konu değil." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin iadesi konusunda Türkiye'nin bazı talepleri olduğunu, ancak bunun gündeme yeni gelen bir konu olmadığını söyledi.

Başkent Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı'nda gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi.

Görüşmede Bosna Hersek'teki FETÖ bağlantılı bazı isimlerin iadesinin de ele alındığını aktaran Dodik, "Türkiye'nin bu konuda bazı talepleri var. Bu, gündeme yeni gelen bir konu değil. Ankara'daki görüşmemizde de bu konuyu ele almıştık." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin sorumlularını yargı karşısına çıkararak bu meseleyi çözmek istediğini kaydeden Dodik, "Türk kurumları, Bosna Hersek'te de bazı kişi ve kurumların bağını tespit etti." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile bağı bulunduğu tespit edilen bu kişi ve kurumların büyük çoğunluğunun Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Entitesinde olduğunu anımsatan Dodik, "Dolayısıyla bu durum o entitenin yetkililerini ve prosedürlerini ilgilendiriyor. Bence, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında." dedi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmüştü.

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