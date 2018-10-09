Bosna’da ayrılıkçı Sırp aday kazandı
Bosna’da önceki günkü seçimlerde, kurucu iki yönetimden Sırp Cumhuriyeti’nde bu birlikten ayrılığı savunan Sırp aday Milorad Dodik kazandı. Devlet başkanlığı konseyi için Boşnakların temsilcisi Şefik Caferoviç, Hırvatların temsilcisi ise Zeljko Komsiç oldu.
Bosna Hersek’i oluşturan iki entiteden Sırp Cumhuriyeti’ndeki oylarla seçilen konseyin Sırp üyeliği yarışında Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Milorad Dodik yüzde 56 oy aldı. Milliyetçi görüşleriyle tanınan 59 yaşındaki Dodik, Rusya’ya yakın bir siyasetçi olarak tanınıyor, “ülkenin çökmesi nedeniyle” Sırpların Bosna Hersek’ten ayrılması gerektiğini savunuyor. 2006’dan beri Sırp Cumhuriyeti’nin lideri olan Dodik, bu entitenin başkenti olan Banya Luka’da zaferini ilan ederken, “Ana önceliğim Sırp halkının ve Sırp Cumhuriyeti’nin konumu olacak. Herkese saygı gösterilirse Bosna’nın ilerlemesi de mümkün” dedi. Kampanya sırasında Dodik, Bosna’nın bir devlet olmadığını ve başkenti Saraybosna’nın da ‘yabancı bir memleket’ olduğunu iddia etmişti. Boşnak ve Hırvatların birlikte oluşturduğu ikinci entite Bosna Hersek Federasyonu’ndaki seçimlerde Demokratik Eylem Partisi (SDA) adayı Sefik Caferoviç Müslüman Boşnakların devlet başkanlığı konseyi üyesi olarak seçildi. Hırvat seçmenler ise sosyal demokrat Zeljko Komsic’i seçti. İngiliz BBC’ye göre siyasi gözlemciler, etnik liderlerin sürekli savaşa gönderme yapan ayrılıkçı söyleminin hakim olmasının kaygı verici olduğunu belirtti.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek’te önceki gün düzenlenen genel seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
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