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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.10.2018 - 00:29, Son Güncelleme:

Bosna’da ayrılıkçı Sırp aday kazandı

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Bosna’da ayrılıkçı Sırp aday kazandı

Bosna’da önceki günkü seçimlerde, kurucu iki yönetimden Sırp Cumhuriyeti’nde bu birlikten ayrılığı savunan Sırp aday Milorad Dodik kazandı. Devlet başkanlığı konseyi için Boşnakların temsilcisi Şefik Caferoviç, Hırvatların temsilcisi ise Zeljko Komsiç oldu.

Bosna Hersek’i oluşturan iki entiteden Sırp Cumhuriyeti’ndeki oylarla seçilen konseyin Sırp üyeliği yarışında Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Milorad Dodik yüzde 56 oy aldı. Milliyetçi görüşleriyle tanınan 59 yaşındaki Dodik, Rusya’ya yakın bir siyasetçi olarak tanınıyor, “ülkenin çökmesi nedeniyle” Sırpların Bosna Hersek’ten ayrılması gerektiğini savunuyor. 2006’dan beri Sırp Cumhuriyeti’nin lideri olan Dodik, bu entitenin başkenti olan Banya Luka’da zaferini ilan ederken, “Ana önceliğim Sırp halkının ve Sırp Cumhuriyeti’nin konumu olacak. Herkese saygı gösterilirse Bosna’nın ilerlemesi de mümkün” dedi. Kampanya sırasında Dodik, Bosna’nın bir devlet olmadığını ve başkenti Saraybosna’nın da ‘yabancı bir memleket’ olduğunu iddia etmişti. Boşnak ve Hırvatların birlikte oluşturduğu ikinci entite Bosna Hersek Federasyonu’ndaki seçimlerde Demokratik Eylem Partisi (SDA) adayı Sefik Caferoviç Müslüman Boşnakların devlet başkanlığı konseyi üyesi olarak seçildi. Hırvat seçmenler ise sosyal demokrat Zeljko Komsic’i seçti. İngiliz BBC’ye göre siyasi gözlemciler, etnik liderlerin sürekli savaşa gönderme yapan ayrılıkçı söyleminin hakim olmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek’te önceki gün düzenlenen genel seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

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