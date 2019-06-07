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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.06.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Bosna Hersek'teki yeni toplu mezarda 8 kurbanın cesedine ulaşıldı

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Bosna Hersek'teki yeni toplu mezarda 8 kurbanın cesedine ulaşıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda bulunan yeni toplu mezarda, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşında öldürülen 8 kurbanın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü tespit edilen ve savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu toplu mezarda kazı çalışmalarının devam ettiğini ve şimdiye kadar 8 kurbanın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Söz konusu mezarda toplam 12 kurbanın gömülü olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Fazlic, kurbanların başka mezarlara taşınmadıklarını ve şu ana kadar ulaşılan cesetlerin eksiksiz olduğunu vurguladı.

Toplu mezarın bulunduğu bölgede mermi kovanlarına da rastlandığını aktaran Fazlic, "Cesetlerin, savaş döneminde Donji Hadzici bölgesinde yaşayan 12 sivile ait olduğunu düşünüyoruz. Bu insanlar İgman Dağı üzerinden güvenli bölgeye ulaşmaya çalışırken yolları kesilerek katledilmiştir. Şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaştık, burada 4 cesede daha ulaşacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kazı çalışmaları kapsamında kurbanların kişisel eşyalarına da ulaştıklarını ifade eden Fazlic, cesetlerin kimlik tespiti için DNA testine tabi tutulacağını söyledi.

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