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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: DepoPhotos
22.04.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Bosna Hersek'te dört kişi sahte Türk pasaportuyla yakalandı

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Bosna Hersek'te dört kişi sahte Türk pasaportuyla yakalandı

Bosna Hersek'teki Banja Luka Havalimanı'ndan Almanya'nın Berlin şehrine gidecek uçakla ülkeden ayrılmak üzere olan dört kişi, sahte Türk hususi pasaportlarıyla yakalanıp gözaltına alındı.

Bosna Hersek Sınır Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Nisan'da Banja Luka-Berlin seferini yapan uçağın dört yolcusu, pasaport kontrolü sırasında evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin, ülkeden çıkış yapmak üzereyken kullandıkları hususi pasaportların sahte olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu dört şahsın çantalarında yapılan aramalarda da yine Türkiye Cumhuriyeti'ne ait dört pasaport, dört kimlik ve iki de ehliyet bulunduğu kaydedildi.

Olayın, evrakta sahtecilik suçu nedeniyle Banja Luka Savcılığına bildirildiği ifade edildi.

Nisan başında da Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki havalimanında benzer bir olay yaşanmış, Almanya'ya giden uçağın yolcularından 8 Türk vatandaşı sahte diplomatik ve hususi pasaportlarla yakalanıp gözaltına alınmıştı.

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