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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.10.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Bosna Hersek Pazar günü sandık başına gidecek

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Bosna Hersek Pazar günü sandık başına gidecek

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler 7 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Bosna Hersek, kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler için 7 Ekim Pazar günü sandık başına gidecek.

Bosna'daki savaşı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Anlaşması çerçevesinde oluşturulan karmaşık bir siyasi yapıya sahip ülkede, kayıtlı 3 milyon 352 bin 933 seçmen 518 pozisyon için yarışan 7 bin 498 aday arasında tercih yapacak.

Dayton sonrası Bosna Hersek'te sekizinci kez yapılacak seçimlerde, ulusal parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitedeki parlamentolar ile FBIH içerisindeki 10 kantondaki parlamentoların yeni üyeleri belirlenecek.

Ayrıca, devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin de seçileceği seçimlerde, buradaki 3 pozisyon için de 15 aday yarışacak.

Ülkenin "kurucu milletleri" olarak nitelendirilen Boşnak, Sırp ve Hırvatlar'dan birer ismin seçileceği Konsey üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday bulunuyor.

ADAY İSİMLER VE PARTİLERİ

Seçimlerde konseyin Boşnak üyesi olabilmek için yarışan adayların isim ve siyasi partileri şöyle:

Sefik Dzaferovic (Demokratik Eylem Partisi-SDA), Fahrudin Radoncic (Daha İyi Gelecek Birliği-SBB), Denis Becirovic (Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi-SDP BiH), Senad Sepic (Bağımsız Blok-NB), Mirsad Hadzikadic (Bağımsız aday), Amer Jerlagic (Bosna Hersek Partisi).

Konseyin Hırvat üyesi olabilmek yarışan adayların isim ve siyasi partileri ise şu şekilde:

Dragan Covic (Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği-HDZ BiH), Jerko İvankovic-Lijanovic (Çalışarak Refah İçin Halk Partisi), Diana Zelenika (Hırvat Demokrat Birliği 1990-HDZ 1990), Borisa Flatar (Bizim Parti-NS), Zeljko Komsic (Demokrat Cephe-DF).

Öte yandan RS'de kayıtlı seçmenlerin oylarıyla belirlenen Sırp üyeliği için yarışan adaylar ve siyasi partileri de şöyle:

Milorad Dodik (Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği-SNSD), Mirjana Popovic (Sırp İlerleme Partisi-SNS), Gojko Klickovic (İlk Sırp Demokrat Parti-Prva SDS), Mladen İvanic (Zafer Birliği).

6 BİNDEN FAZLA GÖZLEMCİ

Bu arada, yarınki seçimde kanton, entite ve ulusal parlamentoların yanı sıra ülkedeki iki entiteden biri olan RS'nin yeni başkan ve başkan yardımcıları da seçilecek.

Seçmenler, yerel saat ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından açıklanan nihai listeye göre seçimlere 58 siyasi parti, 34 bağımsız aday ve 36 ittifak katılacak.

Seçimleri bine yakını yabancı olmak üzere 6 bin 500 gözlemcinin izleyeceği açıklanırken, 30 günlük seçim kampanyalarının ardından yasakların da bu sabah başladığı bildirildi.

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