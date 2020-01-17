Boşanma tazminatı 235 milyon TL

Ünlü İngiliz sunucu ve komedyen Ant McPartlin, makyöz eşi Lisa Armstrong’a, boşanma bedeli olarak 31 milyon pound (235 milyon TL) tazminat ödediğini açıkladı. McPartlin, kişisel servetini 50 milyon pound olarak açıklarken, bunun yarısından fazlasını eski eşine verdiğini söyledi. Lisa Armstrong bu iddiaları Twitter’dan ‘saçmalık’ diyerek reddetti.

EVLİLİK 2018’DE BİTTİ

2006’da hayatını birleştiren çift, 2018 yılında boşanmıştı. Lisa Armstrong’un, çifte ait 5 milyon pound (38 milyon TL) değerindeki evde oturmaya devam ettiği de bildirildi. Çiftin Labrador cinsi köpekleri ‘Hurley’nin velayeti ise ortak olarak paylaştırılmıştı.