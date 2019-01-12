Boşanma açıklaması Trump’ın intikamı mı
Dünyanın en zengin adamı Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos’un (54) boşanmasını ABD Başkanı Donald Trump yanlısı National Enquirer (NE) magazin dergisi mi hızlandırdı?
Buna göre, Bezos uzun süredir eşinden ayrı yaşıyordu. Bezos’un peşine muhabir takan NE, işadamını sunucu sevgilisiyle fotoğrafladıktan sonra bunu manşetten yayınlamaya hazırlanıyordu ki Bezos’un boşanma açıklaması geldi.
5 AY TAKİP ETTİLER
137 milyar dolar kişisel servete sahip olan Bezos, 2013 yılından bu yana Washington Post gazetesinin de sahibi. W.P. ise Trump’ı hedef alan yayınlar da yapan bir gazete. Trump daha önce hem Amazon’u hem de kişisel olarak Bezos’u Twitter’dan eleştirmişti. National Enquirer’ın Trump’ın kampanya döneminde birlikte olduğu kadınlardan birinin hikâyesinin yayın haklarını aldığı iddia edilmişti. Amaç da o kadının sessiz kalmasını sağlamaktı. CNN Online’a göre beş aydır Bezos’u ‘5 eyalette 40 bin mil’ takip eden NE, ‘Bezos’un metresini 65 milyon dolarlık özel jetiyle egzotik yerlere götürdüğüne’ dair kanıta ulaştı. Bu kadın da, Fox televizyonunun Los Angeles’taki eski haber sunucularından Lauren Sanchez’di (49).
‘HABER DEĞERİ VAR’
NE’nin perşembe günü fotoğrafları yayınlayacağının anlaşılması üzerine Bezos ve 25 yıllık eşi McKanzie Bezos (49), çarşamba günü boşanma duyurusunu yaptı. ABD basını ise açıklamanın ardından şu soruyu sormaya başladı: ‘Boşanma kararının ardında siyasi bir hesaplaşma mı var?’ CNN, derginin aralık ayında savcılıkla soruşturma çerçevesinde anlaşmaya varıp, Trump ile yollarını ayırdığını ima ederken, CNN’e konuşan bir kaynak, “Enquirer’ın bu işin peşine ‘Bezos düşmanı’ olarak düştüğünü iddia etmek gerçeklikten uzak. Dünyanın en zengin adamı olduğu ve habere değer bir konu olduğu için takip edildi” dedi. Başka bir kaynak da derginin onca skandal sonrasında itibarını geri kazanmak için bu haberin peşine düşmüş olabileceğini savundu. Bezos çiftinin yaşadığı Washington eyaleti, evlilik sonrasında oluşan servetin eğer evlilik öncesi bir anlaşma yoksa ikiye bölünmesini öngörüyor. Bezos, Amazon şirketindeki yüzde 16’lık hissesinin yarısını eski eşine devretmek zorunda kalabilir.
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