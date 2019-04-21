Boşandılar
İNGİLİZ şarkıcı Adele (30), eşi Simon Konecki’den (45) ayrıldı. Adele’in sözcüsünün yaptığı açıklamada, çiftin ayrılma kararı aldığını ve 7 yaşındaki oğulları Angelo’yu ise birlikte büyütecekleri belirtildi.
Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etmişti. Çevre dostu su markası Life Water’ın kurucularından Konecki’nin şirketi gelirin bir kısmını Drop4Drop isimli vakıf aracılığıyla temiz su ihtiyacı olan ülkeler için harcıyor.
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