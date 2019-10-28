Boşandı 20 kilo verdi
İngiliz popçu Adele (31), son zamanlarda verdiği 20 kiloyla dikkat çekiyor. Daha önceleri kıvrımlı vücuduyla mutlu olduğunu belirten Adele’in büyük değişimi ilk kez ABD’li rap’çi Drake’in 33’üncü doğum günü partisinde fark edildi.
Adele, doğum gününde çekilen bir kareyi Instagram’da paylaşarak altına esprili bir dille “Eskiden ağlıyordum, şimdi terliyorum” notunu düşmüştü. Ünlü şarkıcı, nisan ayında eşi Simon Konecki ile boşanmasının ardından sıkı bir diyet ve
spor maratonuna girmişti.
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