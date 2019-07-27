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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.07.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Boş arazide dedektörle 2 kilo ham altın buldu

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Boş arazide dedektörle 2 kilo ham altın buldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dedektörle boş araziyi tarayan kişi 2 kilo ağırlığında ham altın buldu.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dedektörle boş araziyi tarayan kişi 2 kilo ağırlığında ham altın buldu.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Ballarat kenti yakınlarındaki boş arazide metal dedektörüyle arama yapan kişi tarafından yüzeyin yaklaşık 30 santimetre altında 2 kilo ham altın bulundu.

Toprağın altından çıkarılan işlenmemiş altının 90 bin dolar (130 bin Avustralya doları) değerinde olduğu belirtildi.

Bulduğu madeni kuyumcuya götürerek değerini öğrenen emektar altın arayıcısına çeşitli tekliflerin yapıldığı öğrenildi.

Kuyumcu Mark Day, yaptığı açıklamada, altını getiren kişinin çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dükkanda bana altını gösterdiğinde yaprak gibi titriyordu. Altınla ne yapacağını bilmiyordu, üç gündür uyuyamamıştı."’ ifadelerini kullandı.

Day, emektar altın arayıcısının daha fazlasını bulabileceği düşüncesiyle ismi ve madeni bulduğu yerin gizli kalmasını istediğini sözlerine ekledi.

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