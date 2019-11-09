Borrell mülteci anlaşmasını savundu
AB yeni dönemde özellikle göç konusunda Türkiye’yi ‘yanında tutma’ çabası içinde olacak.
Türkiye konusunda çalışacak isimlerin arasında yer alacak olan müstakbel AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Brüksel ile Ankara arasındaki göç krizi odaklı mutabakatı savundu. Josep Borell, belgeyi eleştirmenin kolay olduğunu ancak bu anlaşma olmaksızın Avrupa’nın göç akınına karşı koyma yeteneğinin olup olmadığının ve anlaşma olmasaydı denizde daha kaç kişinin ölmüş olacağının sorgulanmasını istedi. Fransız Le Monde’a konuşan Borell, AB’nin iddia edildiği gibi mali yardımı Türkiye’ye değil mültecilere yaptığını hatırlatarak, “Kendimize, Avrupa ülkeleri bunca mülteciyi almaya gerçekten hazır mıydı diye de sormalıyız” ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle