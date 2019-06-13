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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
13.06.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Boris Johnson Muhafazakar Parti'de genel başkanlık seçimine önde başladı

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Boris Johnson Muhafazakar Parti'de genel başkanlık seçimine önde başladı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için bugün partinin meclis grubunda yapılan ilk oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ve açık farkla ilk sırada yer aldı. Salı günü yapılacak oylamada yedi aday yarışacak.

313 milletvekilinin oy kullandığı ilk turda genel başkan adayları ve aldıkları oylar şöyle:

- Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114

- Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 43

- Çevre Bakanı Michael Gove 37

- Eski Brexit Bakanı Dominic Raab 27

- İçişleri Bakanı Sajid Javid 23

- Sağlık Bakanı Matt Hancock 20

- Rory Stewart 19

- Muhafazakar Parti'nin eski Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom 11

- Mark Harper 10

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey 9

Bu sonuçla 10 adaydan ilk turda 17 oy alamayan Andrea Leadsom, Mark Harper ve Esther McVey elenmiş oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.

Milletvekilleri; Salı, Çarşamba ve Cuma günkü oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.

Bu iki aday arasından Muhafazakar Parti'nin yeni liderini partinin yaklaşık 60 bin üyesi seçecek.

22 Temmuz'da açıklanması beklenen yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

'31 EKİM'DE GEREKİRSE ANLAŞMA OLMADAN AB'DEN AYRILALIM'

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

Johnson, AB'den aksi yönde yapılan açıklamalara karşın, birlikle yeni bir anlaşmayı müzakere edeceğini ve İrlanda sınırı için "alternatif düzenlemeler" bulunabileceğini savunuyor.

'Backstop': En önemli anlaşmazlık noktası

Johnson son olarak yıllık brüt geliri 50 bin sterlinden fazla olan kişiler için gelir vergisini düşürmeyi vadetti.

Çevre Bakanı Michael Gove'a ise 20 yıl önce kokain kullandığını kabul etmesinin ardından yarıştan çekilme çağrıları yapılıyor.

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