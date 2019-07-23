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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson kimdir? Boris Johnson'un biyografisi

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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson kimdir? Boris Johnson'un biyografisi

İngiltere'nin yeni başbakanı, ülkenin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı. Dünya gündemine oturan bu gelişme ardından İngiltere'nin yeni başbakanın hayatı bir kez daha merak konusu oldu. Peki, İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson kimdir?

İngiltere'nin yeni başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson seçildi. Bu gelişmenin ardından, Boris Johnson'un kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Boris Johnson kimdir?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan politikacı, 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı.

Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

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