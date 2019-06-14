Boris Johnson ilk turda fark attı
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecine yön verecek olan Muhafazakâr Parti’nin yeni liderini belirleme amaçlı oylamaların ilk turunda eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson rakiplerine fark attı.
Muhafazakâr Parti üyesi 313 parlamenterin katıldığı oylamada başından bu yana liderliğe ve sonrasında başbakanlığa en yakın isim olarak gösterilen Johnson beklenin de ötesinde bir performans göstererek 114 oy aldı. Oylama öncesi Johnson’ı destekleyen parlamenterlerin sayısı 83’tü. AB’nin Brexit için tanıdığı sürenin dolacağı 31 Ekim’de anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılma sözü veren Johnson’ı, 43 oyla Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve 37 oyla Çevre Bakanı Michael Gove izledi. İkinci tur için gerekli 17 oy sınırını geçemeyen üç aday elendi. Dün başlayan oylama sürecinin ikinci ayağı gelecek hafta tamamlanacak. Nihai sonucun temmuzun ikinci yarısında belli olması öngörülüyor.
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