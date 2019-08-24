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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
24.08.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Boris Johnson G7 Zirvesi için Fransa'da

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Boris Johnson G7 Zirvesi için Fransa'da

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'nde sadece İngiltere’nin çıkarlarını savunmakla kalmayacağını, küresel ticaretin de savunucusu olacağını söyledi.

Johnson, bugün başlayacak G7 Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin yapılacağı Fransa'nın Biarritz kentine vardı.     

Zirve için Londra'dan ayrılmadan önce İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Johnson, “Dünya liderleriyle buluşacağım toplantıda sadece İngiltere’nin stratejik çıkarlarını savunmakla kalmayacağım.” dedi.     

Zirvede kilit önemde gördüğü üç hususun savunucusu olacağını belirten Johnson,  bunları şöyle sıraladı:     

“Son 40 yılda milyarlarca insanı zenginleştiren küresel serbest ticareti savunacağım. Biyolojik çeşitliliği, doğal yaşam alanlarının ve türlerin dünya çapında gördüğümüz tahribine son verilmesini savunacağım.  En önemlisi de bu gezegenin insanlarını ileriye taşıyacak şeyi, kız çocuklarının eğitiminin iyileştirilmesini,  her kız çocuğuna 12 yıllık kaliteli eğitimi savunacağım.”     

TRUMP'LA KAHVALTIDA BULUŞACAK     

Theresa May'den geçen ay görevi devralan Johnson, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu yakın ilişkiyle dikkati çekiyor. Johnson, başbakanlık görevine geldiğinden bu yana Trump'la her hafta en az bir kez telefonda görüştü.     

Katı Brexitçi tutumunu Trump'ın da desteklediği Johnson'ın G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı ile yarın kahvaltıda bir araya gelmesi öngörülüyor. Johnson'ın küresel serbest ticaret ve çevre konularında Trump'ın diğer Avrupa ülkelerinden ayrılan çizgisinin dışında tavır alıp alamayacağı İngiliz kamuoyunda merak ediliyor.     

Johnson, İngiltere'nin Brexit sonrasında imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında önceliği ABD'ye veriyor. İki liderin yarınki görüşmesinde bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.     

  1. G7 Zirvesi, bu akşam Macron'un G7 ülkelerinin liderlerinin onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirve pazartesi sona erecek. Zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi.      

Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.     

Zirveye, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkililerinin yanı sıra Güney Afrika, Burkina Faso, Mısır, Senegal, Ruanda, İspanya, Şili, Hindistan ve Avustralya'dan liderler de davet edildi.     

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