Boris Johnson çoğunluğu kaybetti... Parlamentoda BrexIt düellosu
Birleşik Krallık parlamentosu, tatilin ardından dün yapılan oturumda çok sert bir gündemle açıldı. İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Avrupa yanlısı Liberal Demokratlar’a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Phillip Lee adlı milletvekilinin istifasının ardından parti içinde Johnson karşıtı diğer isimlerin de muhalefetle birlikte hareket etmesi bekleniyor.
İngiltere’nin 31 Ekim’de anlaşmasız şekilde Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına karşı çıkan vekillerin, Johnson’ın ‘erken seçim’ uyarısına rağmen anlaşmasız Brexit’e karşı adım atması bekleniyor. İngiliz vekiller, parlamentonun açılışının ardından gündemi kontrolü altına almaları durumunda, Johnson’ın 31 Ekim’de AB’den çıkma isteğine karşı yeni bir yasal düzenlemeyle bu tarihi 31 Ocak’a ertelemeye çalışacak. Bugün Avam Kamarası’nda oylanması beklenen konunun yarın Lordlar Kamarası’nda ele alınması ihtimaller arasında.
DÖRT SEÇENEK
Parlamentonun açılmasıyla İngiliz vekillerin önünde Brexit konusunda dört seçenek bulunuyor. Bunlardan en çok rağbet gören seçenek, AB’den anlaşmasız ayrılığı imkânsız hale getirecek bir yasal düzenleme yapılması. Vekillerin önündeki ikinci seçenek hükümete karşı güvensizlik oylaması organize edilmesi. Hükümetin erken seçim talep etmesi durumunda ise mecliste bu konuyu oylaması gereken vekillerin önündeki bir diğer seçenek de ‘hiçbir adım atmadan hükümetin AB ile yürüteceği müzakereleri takip etmek.’ Ancak bu gerçekçi görülmüyor.
TAKVİM ÇOK KISA
Muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, muhtemel bir erken seçimde iktidar ile yarışmaya hazır olduklarını ancak önceliğin ‘anlaşmasız Brexit’i engellemek olduğunu söyledi.
Parlamentonun 9 Eylül gibi yakın bir tarihte askıya alınacak olması nedeniyle önlerinde kısa bir takvim bulunması İngiliz vekilleri hızlı şekilde karar almaya mecbur bırakıyor.
AB’DEN YENİ ÖNLEMLER
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) konusunda parlamentoya resmen savaş ilan ederken anlaşmasız ayrılığın ‘belirgin bir olasılık’ haline gelmesi Brüksel’de ekstra hazırlıkları gündeme getirdi. Johnson’ın ‘ilerleme’ söylemine rağmen Londra’dan somut öneriler gelmemesinden yakınan AB Komisyonu, bugün anlaşmasız ayrılık halinde devreye sokulacak yeni önlemleri masaya yatıracak..
‘SOMUT ÖNERİ YOK’
AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva çalışmaların 31 Ekim’de Brexit olacağı varsayımı temelinde sürdüğünü belirtirken, “Şu ana kadar duyurabileceğim, gördüğümüz somut öneriler yapılmadı” dedi. Brüksel’de, Londra’daki siyasi tablonun felaket olduğu yönünde yorumlar yoğunlaşırken İngiliz yetkililer ile AB Komisyonu arasındaki teknik görüşmeler hızlandırılmış durumda. Buna rağmen AB’ye göre esasa yönelik herhangi bir hareketlilik yok. Brüksel’in bugün altıncı önlem paketini açıklaması bekleniyor. En dikkat çekici önlem ise milyarlarca Euro’luk kapasiteye sahip Avrupa Dayanışma Fonu’nun devreye sokulacak olması. AB bütçesinde kesintiye gidilmesi ve üye ülkelerin mali katkılarını arttırmaları da gündemde. Şu an pozisyonunu, anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim’de Brexit olacağını ve herhangi bir erteleme talep etmeyeceğini belirten Johnson’a göre ayarlayan AB, Başbakan ile Avam Kamarası arasındaki mücadeleden çıkacak sonuca göre durum değerlendirmesi yapacak. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)
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