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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
25.10.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için milletvekillerinden destek istedi

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Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için milletvekillerinden destek istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini istedi. Johnson, bu tarihte seçime gidilmesini kabul etmeleri halinde, milletvekillerine Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısını incelemeleri için 6 Kasım'a kadar süre vereceğini söyledi.

Boris Johnson, erken seçime gidilmesini kabul etmemeleri halinde "Brexit sürecinde Parlamentoyu dışlayacağı" uyarısında bulundu.

Johnson, mevcut Parlamento'nun işlevini yitirdiğini savundu ve İngiliz halkına, Brexit sürecinde krizi sonlandırma şansı verilmesi gerektiğini belirtti.

İktidardaki Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesini öngören önergeyi Pazartesi günü Parlamento'ya sunacak.

Ancak İngiltere'de 2011'de yapılan yasa değişikliği sonrası erken seçim için milletvekillerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor.

Corbyn: AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimali ortadan kalkmalı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise bir kez daha, İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılması ihtimali tamamen ortadan kalmadan erken seçime destek vermeyeceklerini söyledi.

Diğer muhalefet partileri de erken seçim için Pazartesi günü Parlamento'da yapılacak oylamada "Hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

 AB'nin bugün İngiltere'nin, Brexit'in ertelenmesi talebine yanıt vermesi bekleniyor.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler ise AB liderlerinin Brexit'in 3 ay ertelenmesi yönünde karar alabileceklerini ancak bu kararın Pazartesi gününe kadar ertelenebileceğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce defalarca ülkesinin 31 Ekim'de anlaşma olmadan AB'den ayrılacağını söylemiş ancak geçen ay Parlamento'da alınan bir karar uyarınca, 19 Ekim'e kadar Brexit Anlaşması Parlamento'dan geçmediği ve Parlamento ülkenin anlaşma olmadan AB'den ayrılmasına onay vermediği için, imzasız bir mektupla Brüksel'den Brexit'in ertelemesini istemek zorunda kalmıştı.

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