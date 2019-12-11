Boris bak bu Zeki amcan

İNGİLTERE’de yarın yapılacak erken genel seçime hazırlanan Başbakan Boris Johnson, partisinin Chingford&Woodford Green adayına destek için bölgeye gitti. Burada Kıbrıs Türkü belediye meclis üyesi Halil Halebi’nin evine konuk olan Johnson ile beraberindekileri Halebi, eşi İlkay İsa ve şarkıcı kızı Eylem karşıladı. Eylem, Başbakan Johnson’a kendi hazırladığı Türk kahvesini ikram etti. Kahvesini alıp bahçeye çıkan Johnson, burada partililerle sohbet etti. Ziyareti izleyen ‘T Vine’ dergisinin Kıbrıs kökenli editörü İpek Özerim de Johnson’a, 1964’te amcası Zeki Kuneralp’ın Londra Büyükelçisi iken çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi. Özerim, o anları şöyle anlattı:

“Johnson partisinin çalışmalarını anlatırken ben de babamın bana verdiği fotoğrafı çevremdekilere gösteriyordum. O sırada Johnson’un danışmanlarından biri geldi ve fotoğrafı görmek istedi. Fotoğraftakilerden birinin Johnson’un amcası olduğunu söylediğimizde, ‘Bunu hemen ona bildirmeliyiz’ dedi ve beni yanına götürdü. Johnson’a ‘Oturanlardan soldaki babam Oktay Hamit, arka sıradakilerden sağdaki de sizin amcanız Zeki Kuneralp’ dediğimde yüzünde bir heyecan oluştu ve ‘Bu benim amcam Zeki Kuneralp’ cümlesini iki kez tekrarladı.”

KOPYASINI İSTEDİ

“Fotoğrafın ne zaman, nerede çekildiğini, amcasının babam ile nasıl tanıştığını sordu. Ben de, ‘Babam o yıllarda Kıbrıslı Türkler Yardım Konseyi başkanıydı. Amcanız 1964’te Londra’ya büyükelçi olarak atandığında Kıbrıslı Türklere zor zamanlarında çok yardımcı olmuş’ dedim. Johnson da ‘Bu fotoğrafın bir kopyasını bana da ulaştırır mısın?’ dedi.”

KUNERALP İLE JOHNSON’IN DEDESİ KARDEŞ

Eski Büyükelçi Zeki Kuneralp ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dedesi Osman Kemal üvey kardeş. Osman Kemal, Damat Ferit hükümetlerinde Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı da yapan gazeteci Ali Kemal’in İngiltere’de yaptığı ilk evliliğinden 1909 yılında dünyaya geldi. Bu doğumdan kısa süre sonra İngiliz eşi ölünce Ali Kemal, İstanbul’a döndü ve burada ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten de 1914 yılında Zeki Kuneralp doğdu.

Milli Mücadele’ye karşı düşmanlık derecesinde muhalefet eden Ali Kemal, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 6 Kasım 1922’de İzmit’te linç edildi. Bu olaydan sonra Ali Kemal’in ailesi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenler arasında Zeki Kuneralp de vardı.

İsviçre’de eğitim alan Kuneralp, dönemin Cumhurbaşkanı İnönü’nün özel izniyle Türkiye’ye döndü ve Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Türkiye’yi pek çok uluslararası kuruluşta temsil eden Zeki Kuneralp, Paris, Bern, Londra, Madrid’de büyükelçi olarak görev yaptı.

EŞİNİ ASALA ÖLDÜRDÜ

Zeki Kuneralp, Madrid’de görev yaparken terör örgütü ASALA’nın makam aracına düzenlediği silahlı saldırıda eşi Necla Kuneralp, kayınbiraderi emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol makam şoförünü kaybetti. O sırada görev başında olan Kunearalp ölümden döndü. Zeki Kuneralp 1998 yılında vefat etti.

ANKETLERDE ÖNDE GİDİYOR

İngiltere’de perşembe günü yapılacak genel seçimler öncesinde ülkede son 2 seçimde ve Brexit referandumunda yanılan anket şirketleri yine farklı tahminlerde bulunuyor. 7 Aralık tarihli Survation anketi muhafazakârları yüzde 45, İşçi Partisi’ni yüzde 31 olarak gösteriyor. 9 Aralık tarihli ICM anketine göre ise Muhafazakâr Parti yüzde 42, İşçi Parti’si yüzde 36 oy alacak.