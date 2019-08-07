Bond’da oynayacak
İNGİLTERE kraliyet tahtının varisi Prens Charles’a, James Bond serisinin son filminde rol teklif edildi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, 70 yaşındaki Galler Prensi’nin seti ziyareti sırasında kendisine ‘özel’ bir rol için teklif götürüldü.
Yapımcıların filmde yer almasını çok istediği Prens Charles’ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Londra’da yapılan 2012 Olimpiyatları için hazırlanan kısa filmde, Daniel Craig ile Kraliçe II. Elizabeth beraber rol almıştı. Craig’in canlandırdığı Bond karakteri Buckingham Sarayı’na gidiyor ve II. Elizabeth’e olimpiyatların yapıldığı stadyuma kadar eşlik ediyordu.
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