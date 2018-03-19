Bombalı saldırı: 11 ölü
ÖSO mensupları, önceki akşam saatlerinde Afrin merkezinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.
Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü. Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerinde gözyaşları içinde terör örgütüne Kürtçe lanet yağdırdı. Teröristlerin birçok eve bomba tuzakladıklarına dikkat çeken Nasır Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Teröristler gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz" diye konuştu.
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