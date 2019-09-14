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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
14.09.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Bombalı paketi açan rektörün eli koptu

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Ukrayna'da evinin bahçesine bırakılan bombalı paketi açan rektörün eli koptu.

Olay, Ukrayna’nın batısında yer alan Ternopil şehrinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda Ternopil Ulusal Ekonomi Üniversitesi Rektörü Andrey Krysovaty'in evinin bahçe kapısına bırakılmış olan bir paketi aldığı görülüyor.

Paketi inceleyerek bahçede yürüyen rektörün yanına daha sonra eşi geliyor.

Görüntülerde bir süre pakete bakan rektörün, paketi açmasıyla birlikte patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Dumanların kalkmasının ardından rektörün eşinin yerde yattığı, rektörün de bahçede acı içinde koştuğu görülüyor.

REKTÖRÜN ELİ KOPTU, EŞİ GÖZÜNDEN YARALANDI

Ukrayna basını, olayda rektörün sol elinin koptuğunu, eşinin de vücudu ve gözüne metal parçalarının girdiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan rektörün elinin dikildiği; eşinin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu, vücudunda da yaraların bulunduğu belirtildi.

ÖLÜMÜ HATIRLA’ NOTUNA RAĞMEN PAKETİ AÇTI

Ukrayna basını, olay sonrası polisin rektör ve eşinin ifadesini aldığını, eşinin, rektöre üzerinde ölümü hatırla yazılı notu okuması sonrası paketi açmamasını söylediğini, ancak rektörün açtığını ve patlamanın meydana geldiğini söylediğini yazdı.

Polis, güvenlik kameralarınca tespit edilen saldırganı arıyor.

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