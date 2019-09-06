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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.09.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Bomba iddia: Kapıyı kapatıyor!

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Bomba iddia: Kapıyı kapatıyor!

ABD'de Donald Trump yönetiminin ülkeye kabul edilen mülteci sayısına sınırlama getireceği iddia edildi.

New York Times gazetesinin Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, ülkelerindeki açlık, savaş veya siyasi baskılardan kaçarak mültecilerin ABD'ye kabulünü düzenleyen programda değişiklik yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Haberde Beyaz Saray'da son haftalarda konuyla ilgili yapılan toplantılarda üst düzey yetkililerden birisinin acil durumlar dışında ülkeye mülteci kabul etmemeyi önerdiği, ayrıca söz konusu toplantılarda ülkeye kabul edilen mülteci sayısını 10 bin ila 15 bin kişi ile sınırlandırma önerisinin gündeme geldiği kaydedildi.

Irak ve Afganistan gibi ülkelerde ABD'li askeri, diplomatik ve istihbarat birimleriyle çalışan özel statüdeki insanlar ile bazı seçilmiş ülkelerden gelen mültecilerin kabulüne devam edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Konunun, salı günü Beyaz Saray'da 2020 yılındaki mülteci kabullerine ilişkin yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Öte yandan, Uluslararası Mülteciler isimli kuruluşun başkanı Eric Schwartz, yaptığı açıklamada, "Tarihte en yüksek mülteci rakamına ulaşıldığı bir
zamanda ABD savunmasız ve korunmaya muhtaç kişilere yuva bulunması konusunda dünyaya liderlik etmekten vazgeçiyor." ifadesini kullandı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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