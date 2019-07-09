‘Fransa ve İngiltere Suriye’ye asker gönderecek’ iddiası
ABD merkezli Foreign Policy haber sitesi, İngiltere ve Fransa’nın ABD’nin teklifi üzerine Suriye’ye ilave kara gücü gönderme kararı aldığını öne sürdü.
Buna göre, hâlihazırda bölgede kara gücü bulunan Fransa ve İngiltere, mevcut kuvvetlerini yüzde 10-15 aralığında artırmayı planlıyor. Almanya, ABD’nin Suriye’ye asker gönderme talebini kabul etmemişti. Foreign Policy, söz konusu gelişmenin Suriye’den çekilirken yerini uluslararası güçlere bırakmak isteyen Trump yönetimi için büyük bir zafer olduğunu yazdı.
İYALYA DA LİSTEDE
Foreign Policy’e konuşan ABD’li yetkililer, Fransa ve İngiltere’nin dışında başka ülkelerin de bölgeye düşük miktarda asker göndermesinin mümkün olduğunu ifade etti. İtalya’nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
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