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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.11.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Bomba iddia... Raporu sakladı mı?

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Bomba iddia... Raporu sakladı mı?

İngiltere'de muhalefet, Boris Johnson hükümetinin Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasını engelleyerek, gerçekleri saklamaya çalıştığını öne sürdü.

İngiltere'de, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin parlamentonun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi (ISC) tarafından hazırlanan raporun yayımlanmamasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, konuya ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin raporun yayımlanmasını 12 Aralık seçimine kadar ertelemesini "tamamen haksız, benzeri görülmemiş olduğunu ve politik sebeplerden kaynaklandığını" savundu.

"GERÇEKLER GİZLENİYOR"

Raporun yayımlanmaması konusunda istihbarat kuruluşlarının bir tavsiyesi olmadığına dikkati çeken Thornberry, "Bu, gerçeklerin halktan ve parlamentodan saklanmasından başka bir şey değildir." dedi. 

"Downing Sokağı (Başbakanlık) neden bu kadar endişeli? diye soran Thornberry, "Bu raporun Rusya ile Brexit ve Muhafazakar Parti'nin mevcut yöneticileri arasındaki bağlantıya ilişkin başka sorulara yol açacağını anladılar." ifadesini kullandı.

Thornberry, raporun Başbakan Johnson'ın kendisini "iyi bir arkadaş" olarak nitelendiren ve casus olmakla suçlanan Rus diplomat Sergey Nalobin ile ilişkisi, 1990'larda Rusya’da çalışan Johnson'ın yardımcısı Dominic Cummings'in bağlantıları ile Muhafazakar Parti'ye Rus kaynaklardan yapılan bağışlar hakkında sorulara da yol açabileceğini savundu.

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumu ile 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti. Komitenin başkanı Dominic Grieve, içeriğinin açıklanması için Başbakanlığın onayını bekleyen raporun 28 Ekim'de yayımlanmasını umduğunu ancak bunun özellikle geciktirildiğini iddia etmişti.

Seçim öncesi raporun yayımlamasını engellemekle suçlanan Başbakanlık ise iddiaları yalanlayarak bu tür işlemlerin tamamlanmasının genellikle birkaç hafta sürdüğünü, hassas bilgiler içeren raporların kamuoyu ile paylaşılmadan önce geçmesi gereken bir dizi idari aşama ve sürecinin bulunduğunu savunmuştu.

 

SORUŞTURMA

İngiltere'de Moskova'nın müdahalesine ilişkin soruşturma, 2016 AB referandumunda Rusya merkezli Twitter hesaplarından 48 saat içinde 45 binden fazla mesaj paylaşılmasının ardından başlamıştı. GCHQ, MI5 ve MI6 gibi İngiliz istihbarat servisleri, Rusya'nın seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesine kanıtlar sunmuştu.

Rusya, 2016 ABD seçimlerine de müdahale etmekle suçlanıyor.

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