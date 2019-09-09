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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.09.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Bomba iddia! Casusu geri çekti

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Bomba iddia! Casusu geri çekti

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de gizli görevli Rusya yönetimi içindeki bir casusu geri çektiği iddia edildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus hükümeti içinde bulunan ve ABD'ye bilgi aktaran bir casus, Başkan Donald Trump'ın "yanlış istihbarat politikası" nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı gizli istihbaratı paylaşmasının ardından alındı.

Trump'ın toplantıda bu gizli bilgiyi paylaşması, Rus hükümeti içindeki casusun da deşifre olabileceği endişesi doğurdu ve dönemin CIA Direktörü Mike Pompeo, üst düzey yetkilileri uyardı.

Bunun ardından casusun misyonuna son verildi.

ABD'nin, Rus hükümeti içerisindeki kilit önemdeki casusunu görevden alması, iki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği bir zamanda ABD yönetiminde birtakım zorluklara yol açtı.

Kaynaklar, ABD'nin görevden alınan casusa bir alternatifinin olmadığını belirtti.

BEYAZ SARAY VE CIA'DEN CNN'İN HABERİNE TEPKİ

CNN'in haberinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell ise yaptığı yazılı açıklamada, "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

 

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