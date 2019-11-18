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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.11.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Bomba iddia... Alman ordusunda büyük kriz...

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Bomba iddia... Alman ordusunda büyük kriz...

Alman Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopter ve tankların çoğunun görev yapamaz durumda olduğu iddia edildi. Spiegel 2018 yılında da Alman ordusunda 130’a yakın Eurofighter tipi avcı uçağın 10 tanesinin kullanıma hazır olduğunu haberleştirmişti.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, daha fazla uluslararası askeri misyona katılma fikrinin tartışıldığı Almanya'da, silahlı kuvvetlerdeki eksikliklerin boyutunun dikkat çektiği belirtildi.

Haberde, birçok helikopter ve uçağın bakım ve yedek parça eksikliği yüzünden uzun süredir görev yapamaz durumda olduğu öne sürüldü.

Özellikle NH-90 tipi çok amaçlı askeri helikopterler ile Sikorsky CH-53 nakliye helikopterlerinde büyük sıkıntıların baş gösterdiği savunulan haberde, 75 NH-90 tipi helikopterden 44'ünün kullanılabilir, 9'unun da göreve hazır durumda olduğunun altı çizildi.

ORDU SIKINTIDA

71 Sikorsky CH 53 nakliye helikopterinden 48'inin kullanılabilir durumda olduğu ancak uçuşa hazır 18 helikopter bulunduğu iddia edilen haberde, uçuşa hazır helikopterlerin de füze saldırılarına karşı koruması olmadığı için ordu içinde sıkıntılara yol açtığına işaret edildi.

Yurt dışı misyonlarda Alman ordusu için vazgeçilmez bir unsur olan Tiger tipi 53 savaş helikopterinin 36'sının kullanılabilir, 12'sinin göreve hazır olduğu ifade edilen haberde, Hava Kuvvetleri'ne ait 93 "Tornado" savaş uçağından 57'sinin kullanılabilir, 20'sinin uçuşa hazır bulunduğu kaydedildi.

Haberde, 31 A400M nakliye uçağından da 19'unun kullanılabilir, 8'inin göreve hazır durumda olduğunun altı çizildi.

Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan 284 Puma tipi tanktan 191'inin, 245 Leopard tankından ise sadece 183'ünün kullanılabilir durumda olduğu vurgulanan haberde, Alman ordusunun 2023'te yeni model helikopter almayı planlandığı bilgisi de paylaşıldı. 

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