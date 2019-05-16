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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Bomba iddia... ABD'yi alarma o görüntüler mi geçirdi?

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Bomba iddia... ABD'yi alarma o görüntüler mi geçirdi?

Amerikan New York Times gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Körfeze askeri yığınak yapmasının arkasında, İran ordusuna ait botlara füze yüklendiğine ilişkin uydu görüntülerinin olduğunu iddia etti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, uydudan çekilmiş fotoğraflarda İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) ait botlarda füze tespit edildiğini ve bunun Washington’u alarma geçirdiğini öne sürdü.

Yetkililer, İran Devrim Muhafızlarının birkaç İran limanından küçük botlara monte edilmiş füzeleri yüklediğine dair görüntülerin bulunduğunu ileri sürdü.

Söz konusu görüntüleri, Körfez'deki ABD donanmasına bağlı gemilere saldırı planı olarak yorumlayan istihbaratın ayrıca ticaret gemilerine yönelik saldırı planlarına dair bilgiler de aldığı öne sürüldü.

GÖRÜLMEMEMİŞ TEHDİT

Bunun yanı sıra, Irak’ta Şii milislerin Amerikan askerlerine saldırabileceğine dair bilgilerin de gelmesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Mike Pompeo’nun "İran’ın ABD hedeflerine yönelik bir hazırlık içinde olduğu" kanaatini güçlendirdiği iddia edildi.

ABD yönetiminin bu bilgiler üzerinden alarma geçtiği ifade edilirken, yetkililer söz konusu uydu görüntülerinin ABD yönetiminin daha önce İran’dan hiç görmediği bir tehdidi algılamasına yol açtığını ifade etti.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının Irak’ta acil olmayan personelini geri çekmesine ilişkin ise Pompeo’nun, İran tehdidine olması gerekenden fazla tepki gösterdiğini ve Iraklı yetkililerin Pompeo’ya o denli acil bir tehdidin söz konusu olmadığını söylediğini kaydetti.

KÖRFEZDE NE OLUYOR?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

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