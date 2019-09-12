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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.09.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Bomba iddia... ABD ile İsrail'i birbirine düşürecek ajan izi

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Bomba iddia... ABD ile İsrail'i birbirine düşürecek ajan izi

Politico gazetesi, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürdü.

Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu cihazların, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü.

TEPKİ YOK

Trump yönetiminin bu konuda İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump'ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi.

Haberde, 2018'de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazların bir kısmının tespit edildiği ileri sürüldü.

İSRAİL AJANI İZİ

Politico'ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı.

Yetkili, "Bundan İsrail'in sorumlu olduğu oldukça açıktı." ifadelerini kullandı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (12.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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