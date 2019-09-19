Bolton’ın yerine O’Brien geldi
ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton’ı görevden almasının ardından boşalan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Robert C. O’Brien’ı getirdiğini duyurdu.
O’Brien Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini yürütüyordu. Ulusal Güvenlik Danışmanlığına gelecek isim için Kongre’nin onayına ihtiyaç duyulmazken, O’Brien Trump döneminde bu göreve atanan dördüncü isim oldu. Trump, 10 Eylül’de özellikle Venezuela, İran ve Kuzey Kore konularında fikir ayrılıkları yaşadığı, şahin politikaları ile bilinen Bolton’ı görevden aldığını açıklamıştı. Bugüne kadar çok ön plana çıkmayan bir isim olan Robert O’Brien, ‘şahin’ Bolton’a nazaran dış politikada daha ‘ılımlı’ bir isim olarak biliniyor.
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