‘Bolton İran’a saldırı için rapor istedi’
AMERİKAN Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Eylül 2018’de Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’nin yakınlarında düzenlenen havan topu saldırısı sonucunda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ABD Savunma Bakanlığı’ndan İran’a yönelik olası bir askeri saldırı için ihtimalleri içeren bir rapor talep ettiğini yazdı.
Bağdat’taki saldırının İran destekli bir milis grup tarafından yapıldığı ve saldırının Beyaz Saray yönetiminde olağandışı bir panik durumuna neden olduğu belirtildi. WSJ’e konuşan eski üst düzey bir Beyaz Saray yöneticisi, yönetimdeki kişilerin İran’a askeri saldırı düzenlenmesi konusunda oldukça istekli olmaları karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Buna karşın haberde eski ABD Savunma Bakanı James Mattis’in geçmişte kimyasal saldırıda bulunduğu iddiasıyla Suriye’de Esad rejimine karşı düzenlenecek bir askeri operasyona Rus ve İranlı güçlerinin hedef olması riski nedeniyle karşı çıktığı ve bu konuda daha temkinli bir tavır içinde olduğu belirtildi.
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