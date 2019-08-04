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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bolsonaro’dan Amazon kıyımı

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Bolsonaro’dan Amazon kıyımı

Dünyanın akciğerleri kabul edilen Amazonlar’daki ağaç kıyımını takip eden Brezilya Uzay Araştırmaları Ajansı INPE’nin Başkanı Ricardo Galvao, Amazon ormanlarındaki ticari kısıtlamaları kaldırmak isteyen ülkenin popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hışmına uğradı.

Bolsonaro ile görüş ayrılığına düşen Galvao, görevden ayrılacağını açıkladı. INPE’nin uydu görüntülerinden elde ettiği veriler Amazon yağmur ormanlarındaki tahribatın haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 88 arttığını ortaya koymuştu. Temmuzdaki ağaç kıyımının ise bir önceki yıla göre üçe katlandığı belirtilmişti. Fizikçi olan Galvao’ya tepki gösteren Bolsonaro, iki hafta önce yaptığı açıklamada, “Bizi yapmakla suçladığınız tahribat gerçek olsaydı, Amazon bölgesi çoktan biterdi” demişti. Amazon ile ilgili verileri ‘yalan’ diye nitelendirerek Ricardo Galvao’yu ‘bazı STK’lara hizmet etmekle’ suçlamıştı. Galvao ise verdiği bir röportajda Bolsonaro’nun eleştirileri için “14 yaşındaki bir çocuğun şakası gibi” demişti. Önceki gün Brezilya Bilim ve Teknoloji Bakanı ile görüşen Galvo, yakında görevden ayrılacağını açıkladı. Ancak Ricardo Galvao’nun istifa mı ettiği, yoksa görevden mi alındığı açıklık kazanmadı. Greenpeace’in Brezilya koordinatörü Marcio Astrini orman kaybındaki artıştan, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun tarım ticaretini destekleyen politikalarını sorumlu tutuyor.

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