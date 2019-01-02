Bolsonaro göreve başlıyor
Brezilya'da 28 Ekim 2018’de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan radikal sağcı Jair Bolsonaro dün göreve başladı.
Seçimlerin ikinci turunda yüzde 55.2 oy alarak Brezilya’nın 38’inci başkanı olmaya hak kazanan ve ‘Tropiklerin Trump’ı olarak nitelendirilen Bolsonaro’nun seçim kampanyası döneminde verdiği çarpıcı vaatleri gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusu. Seçim zaferinin ardından “ülkeyi İncil ve anayasaya göre yöneteceğini” söyleyen Bolsonaro, göreve geldikten sonra ilk adımlarından birinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak olacağını söylemişti. Yolsuzluk ve artan suç oranına tepki oylarıyla seçilen Bolsonaro’nun kabinesindeki 22 bakanın 7’sinin eski asker olması dikkat çekiyor.
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