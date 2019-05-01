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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
01.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Bolsonaro: Askeri müdahaleye destek verme ihtimalimiz sıfıra yakın

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Bolsonaro: Askeri müdahaleye destek verme ihtimalimiz sıfıra yakın

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela'da muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimine ilişkin "Silahlı bir müdahaleye dolaylı olarak katılabileceğimiz hipotezinin sıfır olduğunu söylemeyeceğim, ama sıfıra yakın." dedi.

Bolsonaro, Venezuela'daki darbe girişiminin ardından Brezilya basınına konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri bir müdahale için Brezilya topraklarını kullanmak istemesi halinde durumu değerlendireceğinin altını çizen Bolsonaro şunları kaydetti:

"Şayet Brezilya topraklarını kullanmak isterse, şunu söylerim: 'Ulusal Savunma Konseyini toplayacağım, Ulusal Savunma Konseyinin tüm makamlarını dinleyeceğim ve bir karar vereceğim.' Silahlı bir müdahaleye dolaylı olarak katılabileceğimiz hipotezinin sıfır olduğunu söylemeyeceğim, ama sıfıra yakın."

BREZİLYA'DA SAVAŞ İLANI YETKİSİ MECLİSTE

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia da sosyal medya üzerinden, Bolsonaro'ya cevaben, ülkenin başka bir ülkeye savaş ilan etmesi durumunda, cumhurbaşkanının Ulusal Kongreden izin istemesi gerektiğini belirtti.

BOLSONARO'NUN OĞLUNDAN DESTEK

Brezilya'nın Venezuela sınırındaki Pacaraima belediyesinde konuşan Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsonaro ise bazen güç kullanımının gerekli olduğunu ifade ederek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden almak için "tüm girişimlere" destek verdiğini söyledi.

BREZİLYA İŞÇİ PARTİSİNDEN DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Brezilya İşçi Partisi Başkanı Gleisi Hoffmann da sosyal medyadan, Venezuela muhalefetinin yıllarca meşru olarak seçilmiş bir hükümeti devirmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun gibi antidemokratik tutumları kabul etmiyoruz. Venezuela'da sorunların çözümü; ülkenin ve özellikle de nüfusunun mağdur olduğu uluslararası ekonomik ambargoyu kaldırmaktır. Demokratik güçlerin diyalog yolunu araştırması ve halk oylamasında ifade edilen iradeyi dikkate alması önemlidir. Venezuela'daki barış bütün Latin Amerika demokratlarının ve dünyanın mücadelesidir. "

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