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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
16.08.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Bolsonaro, Amazon'a fonları kesen Almanya ve Norveç'e çıkıştı

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Bolsonaro, Amazon'a fonları kesen Almanya ve Norveç'e çıkıştı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, politikalarını eleştirerek ormancılık projelerine bağışlarını kesen Almanya ve Norveç'e sert çıktı.

Bolsonaro, Brezilya'daki ormanlara sürdürülebilirlik projeleri çerçevesinde sağladığı fonları kesme kararı alan Almanya ve Norveç'in kendi çevre sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Jair Bolsonaro, aşırı sağcı yönetiminin ormanların yok edilmesiyle mücadeleye bağlılık göstermediği yönünde eleştiri getiren Almanya ve Norveç için "Kuzey Kutbu'nda balinaları öldüren Norveç değil mi? Orada petrol araştırması da yapmıyor mu? Alın parayı Angela Merkel'in Almanya'yı yeniden ağaçlandırmasına yardım edin." ifadesini kullandı.

Norveç hükümeti, 2008 yılında Amazon'daki projelere maddi destek sağlayacak bağışları toplamak için kurulan Amazon Fonu'na bağışları askıya aldığını açıklamıştı.

Amazon Fonu'na bugüne kadar 1,2 milyar dolar bağışlayan Norveç, fonun en büyük iştirakçisiydi. Norveç'i sırasıyla 68 milyon dolarla Almanya, 7,7 milyon dolarla da Brezilya'nın petrol devi Petrobras izliyordu.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) haziran ayında yayımlanan raporunda, Amazon'da 920 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu, haziranda tahrip edilen ormanlık alanın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 arttığı bildirilmişti.

Bolsonaro, raporu ve INPE'yi hedef alan sert açıklamalar yapmış, enstitünün başkanı görevinden ayrılmıştı.

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